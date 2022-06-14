Akşener'den Erdoğan'a havayolları yanıtı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CumhurbaşkanıErdoğan’ın ‘Türkiye Havayolları’ açıklamasına yanıt verdi. Akşener, "Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız” açıklamasına yanıt verdi.
Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınlanan açıklamasını alıntıladı.
“Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız" diyen Akşener, paylaşımına "Ne de olsa az kaldı" notunu da iliştirdi.
https://twitter.com/meral_aksener/status/1536698106070372354
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