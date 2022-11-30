Akşener: Bunlar daha iyi günlerin

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Anayasa değişikiği önerisiyle ilgili değerlendirmesinde 'Daha yeni başlıyoruz' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'daki vahşetle ilgili de "Hayvanlara yapılan pislikler, iğrençlikler, ahlaksızlıklar, kötülükler sona erecek" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener, Altılı masanın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Anayasa değişikliği önerisiyle ilgili "Sayın Erdoğan'ın dediği gibi "Bunlar daha iyi günlerin" daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Marketteki ürün fiyatlarının bir yılda geldiği seviyeyi anlatan Akşener, TÜİK'e tepki gösterdi. Bir dizi ürünü göstererek son fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi.

Uzunca bir süredir 'derin yoksulluk' adı altında çalışmalara bizzat katıldığını açıklayan Akşener, halkın yaşadığı açlık ve yoksulluğa dikkat çekerek "Kimsesizlerin kimiydiniz öyle mi! Hadi be! Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz dimi! Hadi be! Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız, Furkanlar, Haticeler ağlarken siz pudra şekeri çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, kocaman altınlar, pırlantalar, zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı, tuhaf sakallı gençler yarattınız! Yazıklar olsun! Haram olsun, zehir zıkkım olsun! Yazıktır!" dedi.

https://youtu.be/ldn-PUbpibs

Meral Akşener YÖK skandallarından cep ekonomisine, bütçe görüşmelerine kadar birçok konuyu ele aldı.

Akşener hayvan hakları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Bu hayvanlara yapılan pislikler, iğrençlikler, ahlaksızlıklar,kötülükler sona erecek" dedi.

"Bir yanda; sahipsiz sokak hayvanlarının, saldırısına uğrayan, sevdikleri zarar gören ve haklı olarak tepki gösteren vatandaşlarımız hayvan düşmanı ilan edilirken; diğer yanda ise hayvanları koruyan, ve onların güvensiz barınaklarda yaşamasına, tepki gösteren, hayvanseverlerimiz de, 'hayvanperest' ilan edilerek, hedef gösteriliyor" diyen Akşener, "Böyle vicdansızlık olmaz! Böyle ciddiyetsizlik olmaz! Böyle devlet yönetilmez!" diye konuştu.