Akşener: Bu iktidar kredisini tüketmiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa’da iş dünyasına seslenerek, “Bu iktidar kredisini tüketmiştir” dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği ve ‘Ekonomide Kurtuluş Planı’nın açıklandığı toplantıda konuşan İYİ Parti Genel BaşkanI Meral Akşener, “Bursa İş Dünyası ile birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Ekonomi de dahil her konuyu dikkatle çalışıyoruz, bize güvenin” diyerek iktidara hazır olduklarının mesajını verdi.

Ülkedeki değişim beklentisinin Bursa’da da belirgin biçimde gözlemlendiğine değinen Akşener, “Sorunların temeli, dönüp dolaşıp yanlış bir yönetim sistemine dayanıyor. Ne zaman yapılırsa yapılsın bu seçim ülkemizin normalleşmesi için son şansımız. Milletimiz de, 6’lı masadaki herkes de bunun bilincinde. Ben de zaten aday maday değilim diye ilk fedakarlığı yapmıştım. Her şey çok iyi olacak kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Büyük ilgi gören ve Bursa İş Dünyası’nın geniş katılımlı buluşmasına sahne olan toplantıda; İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale ve TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, Bursa iş dünyamızın seçkin sanayici ve iş insanlarına ayrıntılı sunumlar yaptı.

“Ekonomide Kurtuluş Planı” ana başlığı altında yapılan sunumlarda partinin “Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı” ile “İstikrarlı ve Üreten Türkiye” konulu projeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, vatandaşların her geçen gün daha da ezildiği, ülke ekonomisinin giderek daha da dibe vurduğu sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Çok açık biçimde yönetilememe sorunuyla karşı karşıyayız. O nedenle diyorum ki, her şeyden öncelikle adil bir ekonomik sistem için öncelikle hakkaniyetli bir hukuk sistemine, dolayısıyla adalete ihtiyaç var. Partimizin ekonomi kurmaylarını bu konularda bizleri bilgilendirmek için buradalar. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

TATLIOĞLU: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM BURSA’DAN BAŞLAMALI

TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu toplantıda, “Bursa Ekonomik Görünüm” konulu görüşlerini açıkladı.

Bursa’nın, Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olduğunu belirten Tatlıoğlu, “Ülkemizin ilk organize sanayi bölgesini Bursa kurmuştur. Bursa dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye sahip ve bütün bu işler, 17 organize sanayi bölgesinde oluyor. Bursa’nın geliri Türkiye’nin gelirinden az artıyor. Bu bir büyük sorun. Bu nedenle de Bursa milli gelirinden daha az pay alıyor. Bu konuda negatif yönde bir ayrışma var. O açıdan da şehrimiz krizin en büyük mağduru olarak görünüyor. Fert başına gelirde Bursa giderek geriye gidiyor. Bursa bir çok şehre kıyasla ortalama altında zenginleşen ama ortalama üstünde fakirleşenler arasındadır. İhracatta giderek yükselen Bursa, bu ihracat gelirinden gereken payın altında alıyor. Teknolojik dönüşümü Bursa’dan başlatmak arzusundayız. Sanayide ve özellikle ihracata yönelik üretimdeki yapısal sorunları mutlak surette çözmeliyiz. Eğitim ve sağlık alt yapısında diğer illere göre eksiğiz. Fiber teknolojisinde bile 14.’yüz. Bursa sanayi ve üretimi desteklemek için gerekli olan fiziki ve beşeri alt yapıdan mahrum bırakıldı. Aynı şekilde demiryolu eksikliğini mutlaka gidermek zorundayız. Bursa’nın ulaşım sorunu Türkiye ekonomisinin sorunudur. 22 milyon çalışanımız var, Almanya gibi 40 milyon olmalıyız, onlarla aynı nüfustayız çünkü. Nasıl olacak bu? Tabi ki istikrarlı bir planlamayla olacak" diye konuştu.

Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale ise ‘Üretimde Dönüşüm Stratejisi’ üzerine bilgi verdi.

“Katma Değerli ürün üretemiyoruz" diyen Özlale, dış politikanın iktisadi zenginleşme imkanını engellediğine dikkati çekerek, "Teknolojik gelişmelere adapte olamıyoruz. Sanayi devrimlerine uyum sağlayamadık, en büyük eksikliğimiz budur. Teknolojik gelişime uyum sağlamak zorundayız. Öncelikle üniversitelerimizi üreten eğitime dönüştürmek zorundayız.

200 üniversitemiz bilim üretmekten maalesef uzak. Üniversitelerin binadan ibaret olmadığını göstereceğiz. TÜBİTAK’ı bilim üretecek ve üniversitelerle buluşturacağız. Teknolojide kapsayıcı olacağız. Kalkınma Bankası kuracağız. Bilimi üretip ticarileştireceğiz. Teknopark Türkiye’yi kuracağız" dedi.

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Yılmaz da İYİ Parti’nin, ‘Ekonomik İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme İçin Eylem Planı’nı açıkladı.

Yılmaz, makroekonomik istikrarın sağlanması gerektiğine değinerek, uygulanacak para politikasını özetledi.

TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, ‘Kamu Maliyesi’yle İlgili Bilgiler’ vererek, hedeflenen makroekonomik amaçları anlatırken, “Güven ve istikrarı dikkate alarak ekonomiyi büyümeyi hedefliyoruz. Öncelikle faiz oranlarını hızla aşağı çekmek, kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, gelir adaletini sağlamak, ihracatı destekleyip sürdürülebilir kılmak, faizi sistemli biçimde azaltan bir planlama yapmak zorundayız” yorumunda bulundu.

Bursa İş İnsanları Buluşması toplantısının sonunda Genel Başkan Meral Akşener ve ekonomi kurmayları, basına kapalı bölümünde Bursa iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Sunumlar sonrasında kürsüye gelen Meral Akşener, Bursa İl Başkanlığı’na teşekkür ederken, ülkedeki değişim beklentisinin Bursa’da da belirgin biçimde gözlendiğini kaydetti.