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Akşener, BTP ile görüşecek... Masaya yedinci mi geliyor?

SİYASET 27.10.2022, 15:47
Akşener, BTP ile görüşecek... Masaya yedinci mi geliyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edecek.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Fatih Portakal’ın Youtube kanalında soruları cevaplandırdı.

Millet İttifakı’na katılmak istedikleri yönündeki açıklamalarının ardından bu sabah kendisini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aradığını ifade eden Hüseyin Baş kendisiyle yarın BTP Genel Merkezinde görüşeceklerini söyledi.

Hüseyin Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aradığını belirterek, "Biz yarın genel merkezimizde buluşuyoruz, bizi ziyaret edecek kendileri. Millet İttifakı bugün itibariyle bize bir yakınlaşma göstermiş oldu diyebiliriz, yarından sonra süreç daha da netleşecek" dedi.

ALTILI MASA YEDİLİ MASA OLUR MU?

Fatih Portakal’ın “Altılı masa yedili masa olur mu?” sorusuna “Bunu yarın daha net göreceğiz, kendi adıma olabilir diyebilirim” şeklinde cevap veren Hüseyin Baş, “Ben girdiğim yere renk katarım Fatih bey. Bizim yarın ki toplantımız esasında sizin de katılacağınız AKP'nin şölenine bir gölge düşürecek çünkü Millet İttifakı muhtemelen yarınki haberlerle birlikte AKP'nin bile ötesine geçecek" diye konuştu.

Öte yandan BTP’nin Millet İttifakı’na katılma talebiyle ilgili İYİ Parti cephesinden de önemli bir açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” dedi.

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