Akşener: Bizim için değişen bir şey yok!

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP kurultayı boyunca Türk sağına bol bol hakaret edildiğini öne sürerek, 'hançer' edebiyatlarına karşı sert çıktı. Akşener, "Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının yeni kurabildikleri cümleleri 8 ay önce kurmuştuk. Bizim için değişen hiçbir şey yok!" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Akşener, CHP'de yaşanan değişime yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, CHP'de yaşanan değişim değerlendirirken 6'lı masadaki adaylık krizi sırasında yaşananlara dikkat çekti.

CHP kurultayı boyunca Türk sağına bol miktarda hakaret edildiğini ifade eden Akşener, "Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri, havalarda uçuştu. Ve tüm bunlar da, hazirun tarafından, büyük bir şevkle alkışlandı" dedi.

Akşener, "Bizim için, değişen hiçbir şey yok! Biz; çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının, daha bugün kurabildikleri cümleleri; bundan tam 8 ay önce, kendilerine kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin, makus talihini, değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla; O gün bize duvar örenlerin, bugün anlattıkları, bu saatten sonra, bizi ilgilendirmez." diye konuştu.

"ELİNİ KALDIRANIN ELİNİ KIRARIM"

"6 kişinin içinde net bir şekilde konuşmuş şahısım" diyen Akşener, "Karşılığında ölmüş anama sövüldü. Ben olmadığıma göre hançerler kimin? Benim sırtımda hançer yok. Elini kaldıranın elini kırarım. Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız. Bize İYİ Partimizi kurduran, memleketi sokak sokak gezdiren, bize durmayı yasaklayan inadımız işte bundandır" dedi.

"İYİ PARTİ BELEDİYELERİNDE ŞAİBELİ İŞ OLMAYACAK"

Konuşmasında yerel seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti belediyelerinde şaibeli iş olmayacağının altını çizdi.

"Yönettiğimiz belediyeler, bağımsız denetim firmalarınca denetlenecek" diyen Akşener, "Tüm ihaleler, şeffaf ve kapalı zarf usulüyle yapılacak. Özellikle büyükşehirlerimizi çağın gerekliliklerine göre yeniden tasarlıyacağız. Trafik alt yapısını, yeni nesil ulaşım çözümlerini destekleyecek biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Şarj istasyonlarını yaygınlaştıracak, ana yolları da otonom sürüşe uygun haline getireceğiz" diye konuştu.