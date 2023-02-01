Akşener: Beştepe'deki müdürü kovacağız!

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada seçimleri gündemine alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs’ta Beştepe’deki müdürü kovacağız. Hesabını sandıkta soracağız" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidara ağır göndermelerde bulunan Akşener, 14 Mayıs'a kadar her konuşmasında aynı sormaya devam edeceğini söyledi.

Geçen hafta sorduklarını bu hafta da kürsüden bir kez daha gündeme getiren Akşener, Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki genç bir akademisyene eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’na, Ankara’nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Banuçiçeğin ve Bengisu’nun babasına, Sinan Ateş’e kim kıydı, katiller nerede saklanıyor, saklanmalarına kim izin veriyor, yargı sürecini kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden o koltukta rahat oturamazsın" dedi.

https://youtu.be/cO9nPlmtbXw

Akşener, Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak, böyle alçak bir suikaste sessiz kalamayacağını ifade etti ve Sinan Ateş’im katilleri nerede diye sormaya devam edeceğini söyledi. Akşener, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken 'Cumhurbaşkanıyım' diye ortalıkta gezemezsin" dedi.

Akşener, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan’ın yine bir seçim döneminde 2023 vizyonu diye şişirdiği, boş vaatleri, her zamanki gibi, yine baştan sona yalan oldu… Aziz milletim Bir şirket müdürü düşünün: Şirketi büyüteceğini söylesin; ama şirketi küçültsün. ‘Kâr rekoru kıracağım’ desin; ama zarar rekoru kırsın. Şirket zarar ederken, borçlanıp uçak alsın. İşleri, eşe dosta paslayıp, şirketin kasasını boşaltsın. Çalışanlara maaş ödeyemezken, lüks ofisinde tüm gün ense yapsın. Sizce bu müdüre ne yaparlar? Kovarlar değil mi? İşte 14 Mayıs’ta biz de Beştepe’deki müdürü kovacağız. Yaptıklarının hesabını milletimizle birlikte sandıkta soracağız. Şunun şurasında 102 gün kaldı."

AKŞENER'DEN EYT TEPKİSİ

Bu arada EYT düzenlemesi üzerinden iktidara tepki gösteren Akşener, prim ödeme gün sayısının değiştirilmemesiyle vatandaşların yeniden mağdur edildiğini belirterek, "EYT konusunda da yarım yamalak iş yaptılar" dedi.

Hemen her konuda olduğu gibi, EYT konusunda da yarım yamalak iş yapıldığını iddia eden Akşener, "Yeni mağdurlar meydana getirmekten çekinmediler. Mevcut kanun teklifinde 1999 yılında yürürlüğe giren yasanın zorunlu kıldığı yaş sınırı kaldırılıyor. Ancak bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor. Oysa iktidar yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla insanlarımızı bunun tersine inandırdı. Gelinen noktada EYT’li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Buradan, iktidara seslenmek istiyorum, net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara 'Prim ödeme gün sayınız yetmiyor.' diyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Akşener, hafta başında 6 siyasi parti olarak ortak politikalar metnini kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, "Biz 6 siyasi parti olarak bu zamana kadar İktidarın önümüze yuvarladığı siyasi yün yumaklarıyla değil, seçimi kazandıktan sonra neler yapacağımızla ilgilendik. İşte bu çalışma da 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır. Çalışmamız milletimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.