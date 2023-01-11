Akşener: Bari jübilen güzel olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim tarihi yaklaştıkça iktidarın da seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dost tavsiyesinde bulunan Akşener, "Cumhurbaşkanlığın kötü geçti, bari jübilen güzel olsun" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, iktidarın, seçimleri kazanabileceği ideal bir tarih arayışına girdiğini, işi gücü bırakıp bununla uğraştığını, mikrofonu önünde bulan her AK Partilinin başka bir yorumda bulunduğunu ileri sürdü.

Haziran ayına bile "çamur atmaya başlandığını" iddia eden Akşener, "Neymiş efendim, haziran ayı sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. Arkadaş, 2018'de erken seçim kararı aldığınızda Haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? 2018'de üniversite sınavlarının olduğu gün seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi birden aklınıza geldi? Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı bir sebebi var. Halının altına süpürdükleri pisliklerin hazirana kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. 'Döviz kurlarını, hazirana kadar tutamayız' diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'enflasyonu düşürdük' yalanı hazirana kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri maaş zamları Haziran'a kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar" dedi.

"Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok" diyen Akşener, "İstediğin kadar uğraş, sandıktaki hazin sondan kurtuluş yok. İster yarın yapılsın ister bir ay sonra, sandıkta senin için emeklilikten başka bir seçenek yok. Sana bir dost tavsiyesi, yancılarınla kafa kafaya verip hesap yapacağınıza son 5 ayında giderayak doğruları yapmak için çaba sarf et. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti, bari jübilen güzel olsun."