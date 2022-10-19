Akşener baretle seslendi: Bu da mı kader Sayın Erdoğan?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısına, Amasra'daki maden faciası nedeniyle kürsüye madenci baretiyle çıktı. Uyarılara rağmen tedbir alınmamasının adının cinayet olduğunu öne süren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "İşine geldiğinde 'Benim Bakanım', işine gelmediğinde 'kader' diyemezsin" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kürsüye madenci baretiyle çıkan Akşener, konuşmasında hükümeti ve yöneticileri tedbir almamakla eleştirdi.

"Uyarılara rağmen tedbir almazsanız bunun adı katliam olur" diyen Akşener, "Faciada 41 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. Partimizin tüm hukukçularını, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine hukuki destek vermeye çağırıyorum. 41 maden şehitimizin ailesinin hakkını, hukukunu, hiçbir şey almadan en ciddi şekilde takip edeceksiniz! Bu işin sorumluluğu sizdedir" diye konuştu.

Akşener konuşmasında, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda gördük ki, birçok maden faciasında olduğu gibi Amasra'daki felaket de geliyorum demiş. Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış, müfettişler defalarca uyarmış, ceza kesmiş. Ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış ama sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi izlemişler. Artık maalesef bu duruma şaşıramıyoruz! Bu kor yüreğimize daha önce de düştü" dedi.

Zonguldak'ta 30 canı kaybettiklerini, Soma'da ise en büyük maden faciasında 301 insanı yitirdiklerini, Ermenek'te de 18 kişiyi kaybettiklerini anımsatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'da yine aynı iş bilmezliğin, aymazlığın sebep olduğu bir katliama şahit olduklarını söyledi.

Akşener, "Bilerek katliam diyorum. Bu kadar uyarıya rağmen tedbir almazsanız ve ölüme bile bile lades derseniz yaşanan felaketin adı cinayet olur, katliam olur!" diye konuştu.

"BU DA MI KADER SAYIN ERDOĞAN?"

"Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip, üstüne de, tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle, terbiyesizliktir" diyen Akşener, "Bu da mı kader, Sayın Erdoğan! Bakanı atayan sensin. 4 yıl ceza alan adamı, TTK’ya genel müdür yapan sensin. Madene, yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da, senin bakanın ve senin yöneticilerin. İşine gelince, “bakanıma talimat verdim” demeyi biliyorsun. İşine gelince, üzerine basa basa, “benim bakanım” demeyi de biliyorsun. Sayın Erdoğan; İşine geldiğinde “benim bakanım”, işine gelmediğinde, “kader” diyemezsin. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına, iş bilmezliklerine, kader diyemezsin. 21’inci yüzyılda, bu teknolojik imkân ve altyapıyla, maden işçisine, ölümü, kader diye kabullendiremezsin" diye konuştu.