Akşener altılı masaya BTP teklifiyle gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - BTP genel merkezinde gerçekleşen görüşmede önce heyetler arası görüşme yapıldı arından da Hüseyin Baş ile Meral Akşener arasında baş başa görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ana gündemi BTP'nin Millet İttifakı'na katılması oldu.

Ziyaretin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

İlk açıklamayı Akşener yaptı. İYİ Parti lideri, “Sayın Hüseyin Baş kardeşim, sayın genel başkan partimizi ziyaret etmişti. Şimdi de biz bir iade-i ziyarette bulunuyoruz. Ama bu iade-i ziyaretin hızlıca olma nedeni; kendisi bir tv programında çağrıda bulundu. Bir yanıyla Millet İttifakı yani CHP ile İYİ Parti arasında 31 Marttan itibaren var olan bir millet ittifakı var ve aynı zamanda 2018 24 Haziran’ında Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti ve CHP arasında bir başka Millet İttifakı var daha sonra da DEVA ve Gelecek Partilerinin katılımıyla altılı masa oluşturuldu. Bu altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalıştı 28 Şubat’ta kamuoyuyla paylaştı ve hem seçimi almak, seçimi aldıktan sonra da güçlendirilmiş parlamenter sistemle geçmekle ilgili milletimize söz verdik” dedi.

MASAYA TEKLİFİ GÖTÜRECEĞİM

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Millet İttifakı’na katılma talebini gerekçeleriyle birlikte altılı masanın gündemine getireceklerini ifade eden Akşener şöyle devam etti, “Şimdi Sayın Hüseyin Baş bu altılı masada yer almak istediğini BTP’nin genç bir lideri olarak ifade etti, bir çağrıda bulundu. Biz de arkadaşlarımızla beraber hem bu iade-i ziyareti yapalım hem de bu çağrının gerekçesinin ne olduğunu kendisinden dinleyelim, anlayalım dedik ve anladık, konuştuk ve anladık. Şimdi ben altılı masada yer alan bir partinin genel başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya Sayın genel başkan Hüseyin Baş’ın yaptığı çağrının arkada planında yer alan gerekçeleri de masaya, kendisi adına o teklifi getireceğim. Onun için bugün bu ziyaret gerçekleşti. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum, harika ağırladılar bizi. İnşallah her şey hayırlı olur.”

CUMHURİYET VURGUSU

Basın toplantısında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise “Kıymetli genel başkan Meral Akşener ablama nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim o çağrımız sayın genel başkanımızın da nezaketiyle birleşti, bize ilk refleksi gösteren parti lideri oldu. Kendisine çok müteşekkiriz” dedi.

BTP lideri Baş açıklamalarına şu şekilde devam etti, “Türkiye’nin demokrasisinin gelişmesi, Türkiye’nin parlamenter sisteme dönüşü, hükümet değişikliği… Bugün malumunuz AKP ve Cumhur ittifakı Türkiye yüzyılı vizyonu açıklayarak esasında cumhuriyet ibaresinin kullanılmadığı bir yeni yüzyıldan bahsederken biz burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılda da muhafazası ve ilerletilmesi noktasında altılı masaya bir çağrıda bulunmuştuk. Sayın genel başkan bizleri ziyaret ederek bu konudaki meramımızı dinlemiş oldu. Biz de şunu da iletmiş olduk; Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığın ‘hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır’ mantığıyla masada bizler de olalım, Türkiye’deki her yaş grubu, Türkiye’nin bütün renkleri, Türkiye’nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek katkı sunmaya gayret etsin, biz buna gönüllüyüz, istekliyiz. Bu isteğimizi sizin vasıtanızla bütün ortaklarınıza iletmiş olalım. Kendisi de bizleri kırmayarak dinlemiş oldu. Güzel ağırladılar dedi, bizim eksikliğimiz de bir kahve verebildik o kadar. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk İnşallah Türkiye’nin yarınlarına dönük güzel bir vizyon oluşturmak adına bugün tarihi bir gün olacaktır diye umut ediyor ve kıymetli ziyaretlerinden dolayı kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.”