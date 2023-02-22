Akşener: Ağır fatura kader planı değildir!

Depremlerin doğal afetler olduğunun altını çizen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ama bu afetin, felaketle sonuçlanmasının sorumlusu bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" diyerek, ağır faturanın 'kader planı'na yüklenemeyeceğini iddia etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Yaşanılan felaketlerin altında yatan, büyük sorumsuzluğu, gizlemek için, imanımızı sömürmeye kalkmak; kimsenin haddi de, hakkı da olmadığını öne süren Genel Başkan Akşener, "Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip, milletimizin enkazdan uzanan elini tutamayıp, üstüne de, tevekkülden bahsedip, meseleyi kadere havale etmek; şuursuzluktur, aymazlıktır, terbiyesizliktir" dedi.

"TEK SORUMLUSU SENSİN, SEN!"

"Kendi beceriksizliğini ‘kader planı’ diyerek, perdeleyemezsin Sayın Erdoğan" diyen Akşener, "Kurduğun yağma düzeninin, ağır faturasını, ‘kader planı’na yükleyemezsin. Devletimizi yönetemediğin gerçeğini, ‘kader planı’ diyerek gizleyemezsin! Hiç kadere sığınma! Bu beceriksizliğin arkasındaki, tek sorumlu sensin sen. Çünkü sen, milletimize hizmet etmek yerine sarayda sefa sürmeyi seçtin. Çünkü sen, binlerce insanımızın hayatını kurtarmak yerine yandaşlarına ihale dağıtmayı seçtin" dedi.

Konuşmasında depremin ilk gününden itibaren, elinden geleni yapmak için çalışan, imkânları ölçüsünde, maddi yardımda bulunan, bölgedeki çalışmalarda emek veren, veya duasını eksik etmeyen, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına, her bir vatandaşımıza, sivil toplum örgütlerimize, gönüllülerimize minnettar olduklarını söyleyen Akşener, "Allah her birinizden razı olsun" dedi.

“BU LİYAKETSİZLİKTEN UTANIYORUM"

İktidarın karar mercii olduğu kadar, aynı zamanda, sorumluluk mercii olduğunun altını çizen Akşener, "Ancak Ak Parti iktidarında, hiç kimse sorumluluk almıyor. Hiç kimse, hesap vermiyor. Bir Allah’ın kulu bile, istifa etmiyor. Ne diyeyim. Yazıklar olsun. Onlar zerre utanmıyor ama ben utanıyorum. Onlar adına utanıyorum. Bu ciddiyetsizlikten utanıyorum. Bu yüzsüzlükten utanıyorum. Bu arsızlıktan utanıyorum. Vatandaşını en zor anında, yalnız ve çaresiz bırakan, bu liyakatsizlikten utanıyorum!" diye konuştu.

Akşener, "Bu depremin yol açtığı enkazdan; sanayimizle, üretim gücümüzle, ihracat kabiliyetimizle ve işçimizin alın teriyle çıkalım. Kimse merak etmesin. Bu zorluğu da atlatacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Milletçe el ele verecek ve iyileşeceğiz. Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye’ye mutlaka ulaşacağız" dedi.

https://youtu.be/VNdSADY-kiM