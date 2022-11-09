Akşener: 'Açılımcılar kumpanyası' iş başında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısında Anayasa çalışması için görüşen AK Parti ve HDP'yi sert sözlerle eleştirdi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener'in gündeminde ekonomi ve iktidarın yanlış politikaları yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa yapım süreci için bir araya gelen AK Parti ve HDP’lileri “Açılımcılar kumpanyası” olarak nitelendirdi.

"İYİ Parti’yi, izole etmeye çalışanlar, nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu" diyen Akşener, "Ak Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de, genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri, Ak Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi" diye konuştu.

Bu durumu hiç garipsemediklerini belirten Akşener, "Çünkü biz Sayın Erdoğan’ı çok iyi tanıyoruz. Kendisinin sadece koltuğu sallanana kadar var olan vatanseverliğini biz en başından beri biliyoruz. Bazı HDP’liler de, bu açıklamaları tebessümle karşılayıp bizi faşistlikle, faili meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu. Bu Makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür" dedi.

https://youtu.be/XHlew5IzO-c

Akşener, bu sözlerinin ardından “Bizi; bu memleketin eşit ve şerefli vatandaşları olan Kürtleri temsile yetkili yegane kişinin Abdullah Öcalan olduğunu söyleyenlerle de, APO’nun emriyle mıntıka temizliği yapanlarla da sakın karıştırmayın. Bizim için siyaset ya sivil aktörlerle yapılır ya da yapılan şeyin ismi, siyaset değildir.” yorumunda bulundu.

Konuşmasında ekonomik ve eğitime yönelik değerlendirmelerde de bulunan Akşener, "Bu kış, Bay Kriz’in iktidarında geçireceğimiz, son kara kışımız olacak" dedi.

"Bu kış, evi ısıtmak için dertlendiğimiz, son kara kışımız olacak" diyen Akşener, "Bu kış, borç içinde yüzdüğümüz, son kara kışımız olacak. Bu kış, mutfaktaki yangınla yaşadığımız, son kara kışımız olacak. Çünkü önümüzdeki yaza, İYİ Parti’nin, güneşi damga vuracak. Ülkemizin üzerindeki, tüm kara bulutlar dağılacak" diye konuştu.