AK Parti Enez İlçe Seçim Bürosu açıldı

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti Enez seçim bürosunun açılışı geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Belediye Başkan Adayı Ecz. Abdullah Bostancı ve İlçe Başkanı Eyüp Soydemir partilileri ile birlikte bir araya geldi.

Bostancı ve Soydemir, açılış öncesi yaptıkları konuşmalardai açılışa katılanlara teşekkür etti.

Seçim bürosunun açılışının ardından katılanlara ızgaralar yakılarak tavuk kanat ikramında bulunuldu.