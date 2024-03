Akgün Mahallesi'nde Cengiz Ergün coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Aynı Ali (Akgün) Mahallesinde coşkuyla karşılandı. Her seçim döneminde kendisine destek olan mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Ergün, Roman vatandaşlardan 31 Mart’ta bir kere daha destek istedi. Geceyi gündüze çeviren havai fişek gösterileri, eğlenceli müzikleri, dansları ve coşkusuyla Başkan Ergün’ü bağrına basan Akgün Mahallesi halkı, 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde tam destek sözü verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Aynı Ali Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergün’e MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu da eşlik etti. Mahalle girişinde çiçekle karşılanan Başkan Ergün, vatandaşların sevgi gösterileri ile ağırlandı. Geceyi aydınlatan havai fişek gösterileri ve oyun havaları eşliğinde mahalle sakinleri ile selamlaşan Başkan Ergün’e, vatandaşlar apartmanlardan karanfiller atarak desteklerini gösterdi.

Kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla selamlaştıktan sonra konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çok sevgili Akgün’lü, hemşerilerim. Hayırlı akşamlar. Ramazan ayımız hayırlı olsun, Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hepimizi Ramazan Bayramına eriştirsin. Değerli dostlar, bu sokağın bende anıları çok. Her dönemde buraya geldik, sizler de bizleri bağrınıza bastınız, destek oldunuz. Allah razı olsun” dedi.

Büyükşehir ve MASKİ çatısı altında çalışan 6250 personel olduğunu belirten Başkan Ergün, “Bu 6250 personelimizin arasında Akgün’den de birçok çalışanımız var. Biz bu kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Sizler varsanız bizler varız. Her şey evlatlarımız mutlu, refah bir şehirde yaşatmak için. 2009’dan beri bu makamdayız. Hepinize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de, beni yeniden aday yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye. Onların verdiği kararla adayım. Sevgili hemşerilerim, 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde bir kere daha destekleriniz istiyorum. Bizi biliyorsunuz, alnımız ak, açık. Yalan dolan, kirli siyaset yapmadım, yapmam da. Son günlerde bir dedikodu çıkardılar. Bu Cengiz Ergün, Manisa’ya ne yaptı diyorlar. 1060 büyük proje var, saatlerce saysam bitiremem. Bir de çıkardılar şimdi, 2 ton su 1 liraymış. Bu konuyla ilgili cevabı Ferdi’ye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı maliyet hesabı yapmadan vaat edenler, popülizm yapıyorlar dedi. Sonra Allah söyletiyor sanki. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da, maliyetinin altında su satamazsın dedi. İmamoğlu, 2019’da seçilmeden önce suda indirim olacağını ilan etmişti. Seçildi o da çark etti zammı yaptı. Ferdi’ye cevap oluyor bunların hepsi. Dedikodu siyaseti yapmayın, milleti kandırmayın, din kardeşiyiz Ferdi. Her dönemde olduğu gibi yine karşınızdayız değerli arkadaşlar. Bu 15 yıllık süreçte ne yaptıysam hepsini her kuruşuna kadar açıklarım. Geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek geldi, kendisine belediyede sunum yaptık. 10 seneni anlattım, sonunda maliyet hesabını çıkardım. 10 senedir bütçesinin yüzde 40'ını yatırıma ayıran bir belediyeyiz. Sayın Bakanımız, imkansızı başarmışsınız, tebrik ediyorum dedi. Bizleri onurlandırdı. Tabi son 3 yıl içerisinde yaşadığımız Kovid ve geçen sene yaşadığımız 11 ili etkileyen deprem süreçleri oldu. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Rabbim bu tür afetleri bir daha yaşatmasın. İnsanlar deprem bölgesinde konteynerde yaşıyor. Devletin tüm imkânları orada. Manisa'da bildiğiniz gibi deprem bölgesinde. Bizde vatandaşlarımızın binalarının ne durumda olduğunu görmesi için deprem risk analizlerini yaptırmaya başladık. 130 binin üzerinde binanın durumunu tespit ettik. Vatandaşlarımız, belediyemizden binalarının durumunu öğrenip, bilgi alabilecekler. Depreme dayanıklı bir şehir oluşturabilmek için, 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yaptık. İzmir’e çıkışta Anemon Kavşağının yapımı başladı. Pazartesi günü temelini atacağız. Tüm kardeşlerimizi oraya bekliyorum. Spilkent Projemizde 15 bin konutun planlarını bitirdik, 1442 konutun temelini attık. Büyükşehir’in gayretleri ile oluyor bunlar. 60 ay vade yapıyoruz, 37 ayda evleri teslim ediyoruz. Biz icraat yapıyoruz.

Gediz Kavşağının da ihalesi yapıldı inşallah onun da temelini yakında atacağız. Fatih Bulvarını açıyoruz. Muradiye, Akgedik, Menemen hattında o yol çalışacak ve Mimar Sinan Bulvarının madalyonu gibi bölgedeki trafiği rahatlatacak. Birileri konuşur, biz icraat yaparız arkadaşlar. Onlar yalan söyler, biz alınlarına yapıştırırız. Bu vatandaşı kandıramazsınız. Gelin o yalanlarınızı yüzümüze söyleyin. Bizleri bu güzel ortamda ağırladığınız için, hepinize çok teşekkür ediyorum’ diye konuştu. Başkan Ergün, konuşmasının sonunda kendisini sevgiyle ağırlayan Akgün’lü vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.