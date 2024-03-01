Akar'dan yüksek su faturalarına tepki

Mardin büyükşehir belediye başkan Adayı Süleyman Akar, Mardin Büyükşehir belediye Başkanlığını yapan Kayyum yönetimine 'yüksek su faturalarını indirin' çağrısı yaptı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - İYİ Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Akar, yaptığı çağrıda Mardin büyükşehir belediyesinin Kayyum yöntemi ile yönetildiğini aslında kayyumun sandıktan çıkan iradenin yok sayıldığı bir yönetim şekli olduğunu ifade etti.

"İYİ Parti iktidarimizda Türkiye geneli Kayyum uygulama yöntemine son vereceğiz." diyen Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Mardin şehir içi taşımacılıkta uygulanan sübvanse yani Mardin büyükşehir belediye başkanlığının şehir içi minibüs esnafına artan akaryakıt fiyatları ve maliyetler için Şehiriçi minibus taşıma fiyatlarina zam yapmayıp onu belediye bütçesinden karşıladığını 17 Şubat 2024 tarihinde sosyal medyadan öğrendik. Şehir içi minibüs yani özel Halk otobüsleri Kooperatifleri aylık olarak net tutarın yüzde 20'si oranında belediye bütçesinden yaklaşık aylık 6 milyon TL den fazla bir tutarın minibüsçü esnaflarımıza verildigini bu uygulamanın seçime kadar olduğunu seçim sonrası içinde bir belirsizligin olduğunu yani herhangi bir fiyat artışı ile ilgili belediyenin bir zam kararı ve Kooperatif ile aralarında bir protokol bulunmamakta. Seçim sonrasında şehir içi minibüs fiyatları zam kararı yeni seçilecek belediye başkanı ve Belediye Meclisine mal edileceği anlaşılmaktadır."

Mardin Büyükşehir belediyesi Su işleri Kurumu MARSU Güneydoğu Anadolu illerinin çoğundaki belediyelerden daha fazla su parası aldığına dikkat çeken Akar, Kayyum yönetiminin su faturalarını minibüsçü esnafına uyguladığı gibi indirime gitmesini istediklerini söyledi.

Akar, "Madem Büyükşehir Belediyesi bu paraları ödeyecek kadar parası var o zaman belediye aynı şekilde yüksek su faturalarını düşürmelidir. Halkın alım gücünün enflasyon karşısındaki durumu göz önünde bulundurularak bu karar alınmalıdır." diyerek sözlerini tamamladı