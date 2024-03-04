İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın öğretmenlerin sorunlarını TBMM'de gündeme taşıdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın’ın öğretmenlerin yaşadığı ve karşılaştığı sorunlar ile ilgili TBMM’de bir konuşma yaparak öğretmenlerin sorunlarına değindi.

Akalın’ın TBMM’de yaptığı konuşma şöyle;

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama bu salondaki tüm milletvekillerinin hemfikir olacağı bir cümleyle başlamak istiyorum: Evet, öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir ancak acaba öğretmenlerimize bu cümledeki değeri veriyor muyuz bir bakalım.

Ailesinde yeterince öğretmen olan bir öğretmen olarak üzülerek söylüyorum ki ülkemizde sorunları en çok olan mesleklerin başında öğretmenlik mesleği geliyor.

Bu üç dakikalık süre içerisinde, maalesef, öğretmenlerimizin sadece bir kısım sorunlarını dile getirebileceğim.

Öğretmenlerimiz OECD ülkeleri arasında en uzun çalışma saatlerine sahip olmalarına rağmen en düşük maaş alan meslek grubudur.

Öğretmenlerimizin birçoğu geçimlerini sağlamak için ek iş yapmak zorunda kalmakta ve üçte 2'si borçlanarak hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır.

Şu an konuştuğumuz öneri özel okullarda eğitim veren öğretmenlerimizin sorunlarını ele alıyor olsa da öğretmenlerimizin yaşadığı sorunlar "özel" ve "kamu" diye ayrılmadan bütün öğretmenlerimizin meselesi hâline gelmiştir.

Öğretmenlerimizin yaşadıkları en temel özlük meselelerini sıralayacak olursak: Başta "ücretli", "sözleşmeli" ve "kadrolu" ayrımıdır, maaşlarının ülkenin ekonomik şartlarının altında kalmasıdır, ek ders ücretlerinin saatlerinin yetersiz olmasıdır, 3600 ek göstergenin bütün öğretmenler tarafından alınamamasıdır, emekli ikramiyelerinin çalıştıkları süre içinde verdikleri emeği karşılayamıyor olmasıdır.

Hatırlarsınız, öğretmenlerimiz emekli olduğunda ev alıyorlardı; şimdi, maalesef, emekli ikramiyeleriyle ikinci el araç bile alamıyorlar.

Özellikle özel eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenlerimiz için şartlar daha zordur. Öğretmenlerimizin haklarını teslim eden özel eğitim kurumlarını tenzih ederek birçok özel eğitim kurumunda öğretmenlerimiz maalesef işçi gibi görülmektedir.

Buna bağlı olarak özel eğitim kurumlarında öğretmenlerimiz asgari ücret civarında ücret almakta, özel kurslar da dâhil olmak üzere, aşırı çalışma saatlerine maruz kalmakta, sadece derslerle sınırlı kalmayan eğitim dışı faaliyet beklentilerinin oluşması bir diğer önemli husustur.

Kişisel gelişimi için gerekli fırsatların sağlanmaması gibi konularda sorunlar yaşamaktadırlar.

Değerli milletvekilleri, öğretmenlerimizin bu sorunlarını çözmek için, bu Meclis çatısı altında sorunların çözülmesi için elimizden geleni yapmalıyız; İYİ Parti olarak biz hazırız.

Meslektaşlarımın hak ettikleri değeri görmesi ve daha iyi çalışma koşullarına kavuşmaları için bu önergeye "evet" oyu vereceğimizi belirtir, Genel Kurulu saygıyla selamlarım.”