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Akalın, İYİ Parti Genel Başkan adayı mı?

SİYASET 07.04.2024, 10:29
Akalın, İYİ Parti Genel Başkan adayı mı?

İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nın eski whatsap Keşan basın grubunda Mehmet Tolga Akalın’ın İYİ Parti Genel Başkan Adayı afişi paylaşıldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin aldığı başarısız sonucun üzerine parti içinde kongre tartışmalarının başlamasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Keşanlı Avukat Mehmet Tolga Akalın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ülke kamuoyunda büyük yankı uyandırdı

Akalın’ın bu açıklamasının ardından şu andaki İYİ Parti Keşan İlçe Yönetim Kurulu’nun kullanmadığı ve eski yönetim kurulunun kullandığı İYİ Parti Keşan Basın Whatsap Grubu’ndan da Mehmet Tolga Akalın ile ilgili genel başkan adayı olduğu afişi kafaları karıştırdı.

Akalın’ın  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Büyük Kurultayı toplama kararı aldığı için teşekkür ederek başladığı paylaşımı, "Olağanüstü Kongreye İlişkin Basın Açıklamamdır" başlığıyla yayımlandı.

"Öncelikle başarısızlık olarak değerlendirdiğimiz seçim sonuçlarının en demokratik şekilde sorgulanacağı zemini, yani Büyük Kurultayımızı toplayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkürlerimi sunuyor, şimdiden Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımızın şahsen belirlediği ve kurultay tarihini açıkladığı istişari toplantıda, açıkça ve tüm katılımcıların huzurunda Genel Başkanımıza ifade ettiğim üzere; Partimiz, bir lider partisi olmaktan ziyade bir siyasal harekettir. Partimizin muazzam kuruluş ve mücadele hikayesine uygun olması icap eden kongre takvimi, çok erken bir tarihte belirlenmiş olup, aradaki bayram tatili de düşünüldüğünde muhtemel adaylara yeterli hazırlık şansı verilmeyen bir takvime sıkıştırılmıştır. Seçimlere 4 yıl 1 ay gibi bir süre varken, kongre takviminin 22 güne sıkıştırılması hususunu kamuoyunun ve siyasi hareketimizin takdirine sunuyorum. Kamuoyunun, bu kadar erken bir tarihte kongre yapılmasını alternatif adaylar çıkmasından ve bir değişim yaşanmasından duyulan endişeye bağlayacağı açıktır. Bu kadar yakın tarihli bir kongre takvimi “Cesurlar Hareketinin Genel Başkanının” kurultay delegelerimizden, dava ve mücadele arkadaşlarımızdan kongre kaçırdığına dair bir intiba oluşturacaktır. Bin bir badire atlatarak bu günlere gelen 8 yıllık siyasal hareketimizin ve 6 yıllık partimizin Genel Başkanı, 30 yıllık siyasi hayatında 28 Şubat ve nicelerinden dimdik çıkmış Sayın Meral Akşener ve siyasi hareketimize yakışan kurultay yöntemi, makul sürede demokratik bir kongre süreci işleterek delegenin mutlak iradesini sağlamak olmalıdır. Şartlar ne olursa olsun, yeni bir yükseliş döneminin başlangıcı olacak bu kongre sürecinde; İYİ’ler sorgulayacak, eleştirisini yapacak, gerekli değişimleri gerçekleştirecek ve ilk seçimde Türkiye’nin iktidar alternatifi olarak Türk siyasetine mührünü vuracaktır. Bu siyasi hareket; günübirlik siyasi çıkarların ve şahsi kazanımların peşinde koşanların değil; inancı, azmi, bilgisi, kararlılığı ve çalışkanlığı ile Türkiye’yi yönetmeye namzet olanların, bu yolda baskılara göğüs gerenlerin başlattığı büyük bir mücadeledir. Bu vesileyle, cesurlar hareketinin her bir mensubunu ve 8 yıllık siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu müstesna siyasi hareketle yolları kesişmiş, emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş tüm dava arkadaşlarımızı, büyük yürüyüşümüze katılmaya ve mücadelemize destek vermeye davet ediyorum. Saygılarımla.”

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