Akalın: “İyi belediyecilikle birlikte tarih yazacağız!”

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, yaklaşan yerel seçimler öncesinde ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün de bir dizi ziyaretlerde bulunan Vekil Akalın, hem sahada hem de mecliste Edirne halkının temsilcisi oluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TBMM'de ve Edirne'de gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla her kesimin takdirini toplayan Vekil Akalın, kurum, kuruluş, hane ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Edirne sokaklarını arşınlayan Vekil Akalın, Edirne için gerçekleştirmek istediği projelerle de takdir topluyor. Geçtiğimiz gün de bir takım ziyaretlerde bulunan Akalın, halkın sorun, öneri ve taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Akalın, tüm sorunların İYİ Parti belediyeciliğinde biteceğinin altını çizerek şunları söyledi:" Genel seçimlerden bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımıza yerel seçimlerde de devam ediyoruz. Sık sık halkımızla buluşuyor bizden taleplerini dinliyor ve böylelikle TBMM'de halkımızın sesi oluyoruz. Geçtiğimiz gün de Edirne Belediye Başkan Adayımız Hamdi Sedefçi ve Belediye Meclis Üye Adaylarımızla birlikte Esentepe ve çevre semtlerimizde kahvehane ve cafe ziyaretleri yaparak hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemen ardından Karaağaç mahallesinde esnaf ve cafe ziyaretleri yaptık.”

"BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ" Daha sonra Vize ilçe başkanımız Ümit Kabaklar, Kıyıköy Belde Başkanımız Yılmaz Özen,“Kıyıköy Belde Belediye Başkan Adayımız Samet Ayan, belediye meclis üye adaylarımız, il genel meclis üye adaylarımız ve kıymetli dava arkadaşlarımızla birlikte Kıyıköy seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunarak değerli Kıyıköy halkıyla bir araya geldik. Akabinde Pehlivanköy İlçe Başkanlığımızı, Pehlivanköy Belediye Başkan Adayımızı, belediye meclis üye adaylarımızı ve il genel meclis üye adaylarımızı ziyaret ederek, seçim sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi aldık. Son olarak da Edirne Belediye Başkan Adayımız Hamdi Sedefçi ile birlikte Emekli Öğretmenler Derneğini ziyaret ettik. Ellerinde büyüdüğümüz, bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimize yapacağımız projelerimizi anlattık. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan, gönüllerini, kapılarını açan, dertlerini anlatıp, derman olmamızı isteyen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Az kaldı, 31 Mart günü hep birlikte tarih yazacağız ve Edirne halkı İYİ Belediyecilikle makus kaderinden bizlerle kurtulacak"dedi.