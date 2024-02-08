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AK Parti’nin Edirne ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı

SİYASET 08.02.2024, 15:56
AK Parti’nin Edirne ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti Edirne İl Teşkilatı tarafından dün düzenlenen bir aday tanıtım toplantısı ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de AK Parti ilçe ve beldiye başkan adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı. AK Parti Edirne İl Teşkilatı tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında AK Parti’nin adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından resmen açıklandı.

Tanıtım toplantısına AK Parti Edirne Milletevili Fatma Aksal,  AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, AK Parti  İl ve ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

AK Parti Edirne İl Teşkilatı tarafından ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı toplantısında AK Parti’nin adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından resmen açıklandı.

Kandemir adayları açıklamadan önce bşir konuşma yaparak şunları söyledi: “Edirne bir başka şehir, Cumhur İttifakının ruhunu oluşturan ilham aldığımız değerler var bizim. Memleketimize milletimize yasalanarak siyaset yapıyoruz. AK Parti olarak biz kendimizi 22 sene önce kurulmuş bir siyasi parti değil, bu milletin itirazı, heyecanı, mücadele heyecanı olarak tanımlıyoruz. İlham aldığımız değerleri şanlı tarihimizin izlerinde görüyoruz. Bazı şehirler var ki işte tam da bu hareketin neyin mücadelesi verdiğini özetleme adına oralara baksanız kendinizi görürsünüz. Onun için Edirne AK Parti siyaseti için, Cumhur İttifakı için şehirlerden bir şehir değil önemli bir şehir, yüzyıllarca dünyaya adalet dağıtmış, yüzyıllarca dünyaya insanı merkez alarak nasıl siyaset yapılır, öğretmiş, göstermiş bir medeniyetin çocuklarıyız biz. İşte böyle bir medeniyete başkentlik yapmış şehrin sokaklarında dıolaşırken başınızı kaldırdığınızda ruhunuzu hissettiren bir şehir bizim için Edirne. Bir serhat şehri değil sadece, insanıyla dokusuyla işte o medeniyetin anlayışını, kuşatıcılığını, birlikte yaşama kültürünü, kimseyi öteki kılmayan  algısını ve anlayışını yaşatan ve yaşatmakta olan bir şehir. Onun için biz bu şehre başka bir sevdalıyız. Onun için Edirne’de gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz şey Edirne’ye daha fazla hizmet etmek, heyacanla koşmak, hemşehrilerimiz fırsat verirse siyaset anlayışımızı Edirne’nin sokaklarında da hizmete dönüştürmek. 5 yıldır çalıştığım ve şehrine sevdasını bildiğim Belgin hamımla 31 Mart’ta Edirne’de göreve geleceğiz. Hem Edirne merkezde hem de ilçelerde bir destan yazacağız. Ben bütün belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum”

İşte Erkan Kandemir’in açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları;

Enez : Abdullah Bostancı, Havsa : Aydın Balkan, İpsala: Mehmet Kerman, Keşan: Mustafa Helvacıoğlu, Lalapaşa: İsmail Arslan, Meriç: Yunus Atay, Uzunköprü: Mustafa Ravalı, İpsala Esetçe: Cemal Deniz, İpsala Yenikarpuzlu : Ufuk Atalay, Keşan Beğendik: Ferat Gülver, Keşan Yenimuhacir: Mustafa Türker, Meriç Küplü : Ahmet Dalga, Meriç Subaşı : Göksel Tüfekçi, Uzunköprü Kırcasalih: Samet Ertaş.

Süloğlu’nda ise AK Parti aday çıkarmadı ve İttifak kapsamanda MHP burada aday çıkaracak.

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