AK Partili Zafer Işık'tan İyi Partili Hüseyin Örs'e zeytin dalı

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde çıkan tartışmada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgün" olduğunu söyledi.

Işık, "Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum" ifadelerini kullanarak, bundan sonra Meclis çalışmalarında böyle bir görüntünün olmaması 'temennisinde' de bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Bugüne değin; basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır. Milletvekili arkadaşım Sn. Hüseyin ÖRS'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki; bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın."