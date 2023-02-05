Ak Partili Yüksektepe’den Başkan Görgel'e ziyaret

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş’ta partisinin il başkanlığını ziyaret eti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Mehmet Yüksektepe, partisinin Kahramanmaraş teşkilatında görev yapan siyasi ve hukuki işler birim başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.