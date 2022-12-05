AK Partili Yılmaz: Türkiye'yi eşikten atlatacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'de basın mensupları ile bir araya geldi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, 2023 ve sonrasında da Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini belirterek, "Türkiye'yi bu eşikten atlatmamız gerekiyor. Gelişmekte olmakta olan ülkeler liginden gelişmiş ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"Türkiye’ye baktığımızda çok şükür bütçemiz, kamu borç stokumuz iyi bir noktada" diyen Yılmaz, "Avrupa’ya baktığınızda kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 90 civarında, bazı ülkelerde yüzde yüzün üzerinde, gelişmekte olan ülkelerin kamu borç stokunun gelire oranı yüzde 60’ların üzerinde Türkiye’nin kamu borç oranı ise geçen yıl yüzde 40 civarındaydı, bu yıl biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yüzde 35-36’lara kadar gerilemesini bekliyoruz. Yine bütçe açıklarına baktığınız zaman dünyada birçok ülkede yüzde 6-7-8 bütçe açığı verilirken geçen yıl bizim bütçe açığı mili gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu yıl beklentimiz 3,4 gerçekleşmesi, gelecek yıl ön gördüğümüz yine yüzde 3 buçuk civarında dolayısıyla tüm bu olumsuzluklara rağmen bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranıyla Türkiye gerçekten çok iyi durumda" dedi.

AK Parti hükümetinin başından beri en fazla dikkat ettiği hususlardan birinin bütçe disiplini olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Bu kadar sıkıntıya rağmen bunları başardık, enerjiye geçen yıl ve bu yıl olmak üzere çok ciddi kaynaklar ayırdık. Geçen yıl doğal gaz faturasının yüzde 75’i bu yıl yüzde 80’i kamu kaynakları ve bütçe kaynaklarıyla finanse ettik. Bunu nasıl başardı Türkiye bunu büyüyerek başardı. Dünyanın küçüldüğü dönemlerde 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyümeyi başardı. Geçen yıl son 50 yılın büyümesini başardık, yüzde 11’in üzerinde çift haneli bir büyüme gerçekleştirdik. Bu yılda yine yüzde 5 civarında yine büyüme bekliyoruz. Büyüme olduğu zaman bu tüm toplumsal kesimlere yansıdığı gibi, istihdama yansıdığı gibi, kamu gelirlerini de artırıyor. Dengelerimizi bu şekilde korumuş oluyoruz. Büyüyen Türkiye milyonlarca istihdam ürettiği gibi ihracatını 250 milyar dolar seviyesine çıkardığı gibi turizm gelirlerini 40 milyar dolara çıkardığı gibi kamu dengeleri açısından da daha avantajlı bir konuma yükseliyor. Bu da sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyüme odaklı stratejinin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.