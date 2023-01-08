AK Parti’li Yağcı'dan Pazaryeri'ne 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Bilecik Milletvekili olan Selim Yağcı partisinin Pazaryeri İlçe Başkanlığı'na 'hayırlı olsun' ziyareti yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz ay AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı olarak atanan Mahir Küçük ve yönetimini, ilçe teşkilatında ziyaret eden Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti’nin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi yolunda Pazaryeri ile birlikte, birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yağcı, yeni yönetimin AK Parti’ye ve Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Gerçekleşen ziyarete Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral, Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Teşkilat ziyareti sonrasında Milletvekili Selim Yağcı ve beraberindekiler, ilçe esnafına da 'hayırlı işler' diledi.