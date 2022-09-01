AK Partili vekillerden selzedelere 'geçmiş olsun' ziyareti

AK Parti Bursa Milletvekilleri, dün yaşanan şiddetli yağışlardan etkilenen Mudanya ilçesi ile Bursa Şehirlerarası Terminali’ni ziyaret ederek bölge sakinleri ve esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.BURSA (İGFA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, beraberinde AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Şahin, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, il ve ilçe yöneticileri ile birlikte dün Bursa’nın birçok bölümünü etkileyen şiddetli yağışlardan zarar gören Mudanya'yı ziyaret ederek bölgedeki durum hakkında bilgiler aldı.

Bölge halkı ve esnafını ziyaret ederek, şiddetli yağış nedeniyle yaşanan taşkınların izlerinin silinmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hakan Çavuşoğlu, yaşanan olayın ilk anlarından itibaren bölgede bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumların çalışmalarını aralıksız olarak yürüttüğünü ifade ederek, “Büyükşehir belediyemiz ve tüm kurumlarımızla Mudanya Halkı’nın yanındayız. Taşkınlar nedeniyle yaşanan zararın telafisi ve bu üzücü olayın bir daha yaşanmaması için üstümüze düşen tüm önlemleri alacağız” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yavuz, Kamil Bayramiç ve il yöneticileri ile birlikte yine dün şiddetli yağışla birlikte düşen yıldırım dolayısıyla bir bölümünde çatı çökmesi olayı yaşanan Bursa Şehirlerarası Terminali’ni ziyaret ederek, bölge esnafı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Ahmet Kılıç, Bursa Şehirlerarası Terminali’nde işleyişin en kısa zamanda güvenle devam edebilmesi için çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.