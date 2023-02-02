AK Partili Taşkın: EYT teklifi sade ve hakları genişletici bir düzenleme

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, EYT teklifinin sade, hakları genişletici bir düzenlemeyi içerdiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz'de 710 milyar metreküplük, Türkiye'nin en büyük doğal gaz rezervi keşfinin yapıldığını anımsatarak, değeri 1 trilyon dolara ulaşan Karadeniz gazının şebekeye bağlanarak Mart ayı sonu itibarıyla hanelere verilmeye başlanacağını söyledi.

EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyon görüşmelerine başlandığını hatırlatan Taşkın, "EYT teklifi sade, uygulanabilirliği basit, hakları genişletici bir düzenleme ihtiva ediyor." dedi.

Ali Cumhur Taşkın, teklifin, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin beklendiğini ifade etti.