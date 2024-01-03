AK Partili Şefikoğlu'ndan sanayici ve iş insanlarıyla Gürsu istişaresi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde AK Parti belediye başkan aday adayı olan Halit Şefikoğlu, sanayi çevresi ve iş insanlarıyla bir araya gelerek, ilçenin ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımak ve iş dünyasına destek olmak amacıyla istişarelerde bulundu.BURSA (İGFA) -Gürsu'nun önemli tarım ve sanayi merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, sanayi çevresine yaptığı ziyaretlerde, ilçenin mevcut potansiyeli ve iş dünyasının sorunları üzerine sohbetler gerçekleştirdi.

İş insanlarının görüş ve önerilerini dinleyerek, adaylık sürecinde ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında bilgiler veren Şefikoğlu, iş insanlarının sorunlarını çözmek ve onlarla daha sıkı bir iletişim kurmak amacıyla işbirliği sözü verdi.

Şefikoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerd “Gürsu’yu bir ve beraber olarak yöneteceğiz” mesajını yineledi.