AK Partili Milletvekili Yaman'dan 'iş sağlığı' ziyareti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, PREMİUM İş Sağlığı ve Güvenliği'ni ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ve iş insanı Nur Banu Yılmaz'ın sahipliğini yaptığı PREMİUM İş Sağlığı ve Güvenliği firması bugün önemli konuklarını misafir etti.

Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan Gökçe Vizyon Plazada faaliyetlerini sürdüren PREMİUM OSGB'yi ziyaret eden Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Çayırova Belediye Meclis üyesi ve AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkan Vekili Arzu Arslan ve Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Cemil Daşdemir firma sahipleri ile bir süre sohbet ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

PREMİUM OSGB sahipleri Şerif Bozkurt ve Nur Banu Yılmaz misafirleri ile yakından ilgilenirken, sektörün durumu ve firma olarak ilerki süreçteki hedeflerini anlatarak ziyaretlerinden dolayı Yaman, Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür ettiler.