AK Partili Milletvekili Yağcı'ya 'sosyal duyarlılık' ödülü

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, sosyal duyarlılık ödülü aldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - İstanbul temasları kapsamında Global Kalite Zirvesi’ne katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’ya sosyal duyarlılık ödülü verdi.

Sanayici ve iş insanlarının katıldığı törenin onur konuğu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

Global Kalite Zirvesi’nde konuşma yapan Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletvekili Yağcı, TBMM’nin 100. Yıl milletvekillerinden birisi olarak şehrim adına gerçekleştirdiğimiz projelerin amacına ulaştığının tescili olarka kabul ettiğim 'sosyal duyarlılık' ödülünü Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecikli hemşehrilerim adına almanın onurunu yaşadığını belirten Yağcı, "Bu ödül hepimizin. Hep birlikte daha iyiye daha güzele" dedi.