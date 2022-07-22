AK Partili Milletvekili Çankırı'dan İzmir Dikili ve Kınık ziyareti

İzmir Dikili'de bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Kınık'da düzenlen Bakırçay Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına da katıldı.İZMİR (İGFA) - AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Dikili’ye gitti.

Dikili'de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret akabinde AK Parti İzmir İl Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kınık’ta gerçekleştirilen Bakırçay Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Ziyaretleri sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci ve ilçe teşkilatı mensupları eşlik etti.

Milletvekili Bölünmez Çankırı, ilk olarak Dikili Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ardından Dikili Ziraat Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı ve yönetiminin dile getirdikleri sorunları dinleyen Çankırı, ‘‘Sizler hayatın ve piyasa mekanizmasının en canlı temsilcilerisiniz. Bu bakımdan sizlerin ülkemize, şehirlerimize, ilçelerimize ve sektörlerinize dair görüşleri bizim için daima yol gösterici olmuştur. Yaşanan sıkıntıların farkındayız. Elbette bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Bu sorunları çözecek liderin ve kadroların bizde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız, zaten bu sorunları yine bizim çözeceğimizin en büyük kanıtıdır. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız.’’ dedi.

Dikili Ziraat Odası Başkanlığı ziyaretinde, Ege’nin incisi İzmir’in bereketli topraklarında tarımsal faaliyetlerin üzerine çıkmasını hedeflediğini ifade eden Bölünmez Çankırı, ziyaretler sonrası AK Parti İzmir İl Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kınık’ta düzenlenen Bakırçay Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Milletin değerlerini en iyi şekilde temsil eden partinin kendilerinin olduğunu ve yalnızca hizmet siyaseti yürütüldüğü için halkın teveccühüne sahip olduklarını vurgulayan Bölünmez Çankırı, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin siyaset yolculuğunda hizmet kadar dava arkadaşlığı ve vefa ruhu sayesinde 20 yıla eriştiğini söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin selamlarını da ileten Çankırı, "Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak geçtiğimiz ayda, geçmiş dönem belediye başkanlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle misafir ettik. Çok anlamlı ve özel bir buluşma oldu.81 vilayetimizden bin 600 katılımın sağlandığı buluşmamıza, İzmir’den 35 tane belde ve ilçe başkanımız katıldı. Bu tür vefa buluşmalarına devam edeceğiz. İlçelerinizde gerek geçmiş dönem belediye başkanlarımızla gerekse geçmiş dönem meclis üyelerimizle buluşmalar gerçekleştirdiğinizi biliyor ve bu buluşmaları artırmanızı rica ediyorum. Her zorluğu aşma ve hedeflerimize varma gücünü, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'safları sıklaştırın' çağrısına kulak vererek yakalayabiliriz" diye konuştu.