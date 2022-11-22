AK Partili Karahocagil: İŞKUR 8 ayda 12 milyon vatandaşı işe yerleştirdi

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, İŞKUR'un işe yerleştirme aracılık faaliyetleri kapsamında Ocak 2002-Ağustos 2022 tarihleri arasında 11 milyon 826 bin 859 vatandaşın işe yerleştirildiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti'li Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin amacının, üretimi sürekli hale getirmek olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, istihdamı artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Özellikle 20 yıllık iktidarımız döneminde, kadınların, gençlerin ve engellilerin iş gücüne katılımında daha önce hiç olmadığı kadar destek verdik ve büyük oranda gelişme sağladık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde bile dimdik ayakta durmayı başardığını belirten Karahocagil, "Dün olduğu gibi bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye azim ve gayretle devam ediyoruz." diye konuştu.

Karahocagil, 20 yıllık süreçte çalışma hayatında birçok reformu da hayata geçirdiklerini, 2016'da başlatılan asgari ücret desteğinin 2021'de de devam ettirildiğini, toplamda 47 milyar lira destek sağlandığını anlattı.

AK Parti'li Karahocagil, İŞKUR'un işe yerleştirme aracılık faaliyetleri kapsamında Ocak 2002-Ağustos 2022 tarihleri arasında 11 milyon 826 bin 859 vatandaşın işe yerleştirildiğini bildirdi.