Ak Partili Görgel: Bu şehrin evladı olmaktan gurur duyuyorum

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bir televizyon kanalına vermiş olduğu röportajda: “Bu şehrin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum” dedi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

16 yılda partisinde evinden daha çok zaman geçirdiğinin altını çizen Başkan Görgel şunları kaydetti: “Ben bu şehrin, bu partinin bir evladıyım, bura benim yuvam. Belki de evimden daha fazla uğradığım yer. 16 yıldır evimden ve iş yerimden çok çok fazla vakit geçirmişimdir partimde.”



Ak Partiyle arasında sahip olduğu hiçbir değerle karşılaştırılmayacak kadar kuvvetli bir bağın olduğunu vurgulayan Görgel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Her gittiğim şehirde, her gittiğim yerde Kahramanmaraşlıyım demek benim için çok önemli ve bu çok gurur duyduğum bir duygu. Ayrıca partimizle de aramda sahip olduğum hiçbir değerle kıyaslanmayacak kadar kuvvetli bir bağ var. Rabbime şükürler olsun ki, Kahramanmaraş’ımız ilçelerini, köylerini, mahallelerini en az o ilçede yaşayan vatandaşlarımız kadar iyi bilir hale geldim. Bu benim için büyük zenginlik oldu.”

Ak Partinin en güçlü kalelerinden birinde, Kahramanmaraş’ta İl Başkanı olmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyleyen Başkan Görgel, son olarak: “Bu makamlar gelip geçer, makamı çok önemsediğim de yok açıkçası. Makamların değiştirdiği insan olmamak için her zaman elimden gelen gayreti gösteriyorum. Benim için her zaman Kahramanmaraş’a hizmet etmek önemli ve bu tarifi olmayan bir histir. 16 yıldır partimin Kahramanmaraş teşkilatında görev yapmadığım bir kademe kalmadı. Bu görevlerimde Allaha şükürler olsun ki, memleketimizin her yerinde ayak izimizin olması benim için çok önemli. Kahramanmaraş’a çok ayrı bir sevgim var. Bundan sonra da ömrümün yettiği sürece sayın Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü her görevde, yine şehrimize ve milletimize hizmet etme gayretinde olacağım” dedi.