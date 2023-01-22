AK Partili Çelik'ten 'nefret' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefrete nefretle karşılık verilmez" diyerek, "Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor" açıklamasında bulundu.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nefrete nefretle karşılık verilmez" diyerek, nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çelik, paylaşımında, "Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1617090403446013954