AK Partili Canbey gençlerle çiğköfte yoğurdu

Seçildiği günden bugüne gençlere yönelik yoğun çalışmalar yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM’de 12 gün aralıksız süren 2023 yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından Balıkesir’e gelerek, öğrencilele çiğ köfte yoğurdu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’de üniversite okuyan öğrencilerin evine misafir olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, onlarla birlikte çiğ köfte yoğurdu, sohbet etti.

Gençlerin enerjisinden güç aldıklarını söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey; “12 gün aralıksız süren yoğun bir bütçe maratonunu cuma günü tamamladık ve hemen ardından Balıkesir’imize geldik. Genç kardeşlerimle buluştuk. Biz hemşehrilerimizi görünce dinleniyoruz, gençlerimizden enerji alıyoruz. Cumhuriyetin yeni asrını Türkiye Yüzyılı vizyonuyla karşılamaya hazırlanırken, en çok gençlerin enerjisine, üretkenliğine, gayretlerine güveniyoruz. Bizlerden alacakları bayrağı daha da yukarılara taşıyacaklarından eminiz. Bizlerden daha iyisini, daha güzelini yapacaklar, biz buna eminiz. Gençlerimizin bilgisi, donanımı, öz güveni ve enerjisi Türkiye Yüzyılı’nın en büyük teminatı olacaktır.” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası öğrencilere verdiği müjdeyi de hatırlatan Milletvekili Mustafa Canbey; “Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya, yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liraya, doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartılmıştır. Tüm öğrenci kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gençlerle müzik eşliğinde çiğköfte yoğuran Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, o anlara yönelik fotoğraf ve videolarını da sosyal medyada paylaştı.

Milletvekili Canbey sosyal medya hesabında; “Gençlerle çiğköftemiz acılı, muhabbetimiz çok tatlı oldu” ifadelerini kullandı.