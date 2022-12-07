AK Partili Aydın: Sporun ve gençlerin yanındayız

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’yı makamında ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, gençler arasında yaygın bir spor dalı olan Kick Boks’a Adıyamanlı gençlerin de ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, Türkiye’de spor yapan birey sayısının her geçen arttığını görmenin herkesi mutlu ettiğini söyledi.

"Eskiden bir kentte bir salon bile yoktu şimdi her semtte neredeyse bir tesis bir salon bulunuyor" diyen Aydın, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'ya yaptığı ziyarette, "Devletimiz bu ülkede 7’den 70’e herkes sağlıklı yaşasın ve spor yapsın diye tüm imkanlarını ve tesislerini 7/24 halkımızın hizmetine sunuyor. Ben sizleri de gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına spor yaparak yetişmelerine sağladığınız katkılardan ve özverili çalışmalarınızdan dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise Milletvekili Aydın’a boks eldivenleri hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.