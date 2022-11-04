AK Partili Aydemir: Kılıçdaroğlu icazet için İngiltere'ye gitti

Muhalefetin demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını öne süren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'ye icazet almak ve FETÖ'cülerle irtibatlı halde bulunmak amacıyla gittiğini öne sürdü.ANKARA (İGFA) -AK Parti'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik zeminin, birçok kişi tarafından tenkit edildiğini söyledi.

Muhalefetin adeta iktidarı karalayan söylemlerle Avrupa'ya, ABD'ye ve dünyaya mesaj verdiğini ifade eden Aydemir, "Siyaset zemininde bindiğimiz dalı keser hale geliyoruz. Bundan 6 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızı itham ederek 'Para dilenmek için yurt dışına çıkan bir başka devlet adamımız olmadı.' diyordu. Bizim itibarımızı aşağı çekebilmek için adeta gayret sarf ediyordu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yurt dışında yatırımcıların ülkemize yönelmesi için gayret sarf ediyordu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD, İngiltere ve Almanya ziyaretleriyle arka planda neler hesap edildiğini bildiklerini dile getiren Aydemir, "Ziyaretine ilişkin 'Oradaki fon yöneticileriyle, yatırımcılarla görüşmeye gittim.' diyor ve gençlere 'Gençler bizi bekleyin, yatırımcılar gelecek, para gelecek size.' diyerek mesaj veriyor. Komik duruma düşmek, acayip bir hale gelmek budur çünkü bunlarda birikim yok, kadro yok, ekip yok. Allah muhafaza ellerine fırsat geçse çok değil birkaç ay içerisinde çok kötü duruma düşeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'ye icazet almak, FETÖ'cülerle irtibatlı halde bulunmak amacıyla gittiğini öne sürerek "Kendilerini yalanlayan halleri var. Bunların siyaset tarzı bu. Muhalefetin demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Muhalefetin her hali çelişkiler yumağını ifade ediyor." dedi.