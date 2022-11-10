AK Partili Aydemir: Bu ülkeyi yönetmek her babayiğidin kârı değil!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nda netleşen bir yapının olmadığını belirtti.ANKARA (İGFA)- AK Parti'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifinde bulunduğu" iddiasını değerlendirdi.

Bu teklif sonrasında Yavaş'ın bir süre sessiz kaldığını, sonrasında "6'lı masadan böyle bir karar çıkarsa ben varım" anlamına gelecek açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Aydemir, "Millet İttifakı'nda netleşen bir yapı yok. Bu ülkeyi yönetmek her babayiğidin kârı değil hele hele böyle kendi aralarında insicamı olmayan, birliktelik oluşturamayan yapıların ülkeyi yönetmesi hiç kolay değil." diye konuştu.

Seçime yaklaşık 6 ay kaldığını dile getiren Aydemir, "3-4 ay sonra bütünüyle seçim zemini açılacak. Muhalefetin ya da Millet İttifakı'nın adayı belli değil. Millet İttifakı'na yandan yöreden destek vereceklerde şunu görüyoruz; bugün mesela HDP'lilerin İYİ Parti'ye ya da Mansur Yavaş'a karşı müthiş tepkileri olduğunu görüyoruz. Aralarında uhuvvet, kardeşlik, sevgi bağı yok." ifadesini kullandı.

Aydemir, 6'lı masadan ülkeye güzel bir yönetimin neşet edemeyeceğini sözlerine ekledi.