AK Parti’de milletvekilleri listesi için kritik süreç

AK Parti’nin 2023 seçimlerindeki çalışmaları çerçevesinde 2023 Vizyon Belgesi şekillenmeye başladı. Milletvekilleri listeleri

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim’de AK Parti’nin 2023 Vizyon Belgesi’ni açıklayacak. Bu doğrultuda yapılan belgede AK Parti’nin geleceğe yönelik perspektifini içeriyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın İGF Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Yüz yüze, gönül gönüle” projesinin ardından saha çalışmalarına “2023’e doğru Şehir Buluşmaları” projesiyle devam edecek olan AK Parti’de bu çalışmalara her hafta AK Parti MYK Üyesi ile bir bakan il ve ilçelerde seçim çalışmalarına katılacağını söylemişti. Bu çerçevede Bakanlara MKYK üyeleri, İl Başkanı ve İl Koordinatörleri eşlik edecek.

Milletvekillerinin performans çalışmaları da büyük önem arz ediyor. İllerde yapılacak “2023’e doğru Şehir Buluşmaları”, aynı zamanda mevcut milletvekillerinin performansları da araştırılacak. Vatandaşların, hangi ilde, kimi milletvekili olarak görmek istediği de yüz yüze sorulacak.

Hazırlanacak raporlar AK Parti Genel Merkezi’nde toplandıktan sonra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a iletilecek.

3 dönem milletvekili görevi yapan milletvekillerine belediye başkanlığı ya da bakanlıklarda yardımcılık görevleri verileceği öğrenildi.

İGFA, İL İL MİLLETVEKİLİ KARNELERİNİ AÇIKLAYACAK

Öte yandan İGF Haber Ajansı (İGFA) tarafından illerdeki milletvekili performansları değerlendiriliyor.

Tüm siyasi partilerin milletvekillerinin değerlendirileceği değerlendirme çalışmasında, başarılı, vasat ve hayalet milletvekilleri sıralaması yapılacak. Bursa milletvekillerinin başarı grafiğinin yapılacağı çalışmanın ilki Pazartesi günü yayınlanacak.