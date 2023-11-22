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AK Parti’de Ali Yılmaz aday adaylığını açıkladı

SİYASET 22.11.2023, 10:15
AK Parti’de Ali Yılmaz aday adaylığını açıkladı

AK Parti Osmangazi önceki dönem İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Ak Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.BURSA (İGFA) - AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’un da katıldığı açıklamaya partililer büyük ilgi gösterdi.

AK Parti’de aday adaylığı başvuru sürecinin tam bir demokrasi şöleni içerisinde geçtiğini vurgulayan Ali Yılmaz; “Allah hakkımızda hayırlısını versin. AK Parti Osmangazi’ de 4 yıla yakın ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Görevi devir alan Adnan başkanımızın 24 saat yanında olduğumu ifade etmek isterim.” diye konuştu.

“İnandığımız yoldan, verdiğimiz sözden geri dönmedik”

Makam ve mevki hırsı gütmeden AK Parti Bayrağını en  üst seviyeye çıkarmanın görevi olduğunu belirten Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 2002 yılında, Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güçlü Türkiye’nin inşası için zorlu fakat bir o kadar da mukaddes bir yola çıktıklarına dikkat çekerek; “O günden bugüne kadar çok büyük badireler atlatsak da inandığımız yoldan, halkımıza verdiğimiz sözden hiçbir şekilde geri dönmedik, savunduklarımızdan, değerlerimizden, inancımızdan taviz vermedik. Hep bir gayretin içinde olduk. Devletimize ve milletimize hizmet etmek yolunda biz yorulmak nedir bilmeyiz. Yılgınlık, bezginlik, ümitsizlik, karamsarlık, küsmek bizim hizmet anlayışımızda yeri yoktur. Yılların bana kazandırmış olduğu bilgi, birikim ve tecrübelerimle Ak Parti’nin misyon ve vizyonuna, hedeflerine uygun yeni bir şehircilik ve hizmet anlayışıyla yola çıktık.” dedi.

 “Osmangazi’yi ortak akılla yöneteceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde birlikte görev yaptıklarını dile getiren Ali Yılmaz; “Aldığımız bu emaneti gençlere taşıyacağız. İnanıyorum ki, halkımızın duası ve desteği oldukça aşılmayacak engel, kazanılmayacak zafer yoktur. İlk günkü aşk ve heyecan ile, bu kutlu yolda, azim ve kararlılıkla Osmangazi’yi ortak akılla yöneteceğiz ve Osmangazi’ye birlikte hizmet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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