AK Parti Zonguldak Milletvekili Bozkurt’tan BATİYAC’a ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekili Av. Saffet Bozkurt, ittifak ortakları MHP Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, BBP Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Yusuf Karaoğlu ile birlikte Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti’ni ziyaret etti.ZONGULDAK (İGFA)-AK Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Sezer, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Baki Tura, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Ali Kemal Karaca ve AK Parti Kdz.Ereğli Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru’nun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan BATİYAC Başkanı Sina Çıladır, seçim öncesi işbirliğinin seçim sonrasında da Zonguldak’ın ve Kdz.Ereğli’nin sorunları ve çözüm noktasında devam edeceğinin altını çizdi.

“İŞBİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Çıladır’ın ardından söz alan Milletvekili Saffet Bozkurt, seçim dönemindeki desteklerinden ötürü BATİYAC üyelerine teşekkür etti.

Türkiye’nin ilk vilayeti olan Zonguldak’ın birçok sorununa vakıf olduklarını belirten Milletvekili Bozkurt, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Öncelikli hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimizin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok güçlü bir şekilde göreve getirmektir. Ardından da ülkemiz için süregelen projelerin devamlılığını sağlamaktır. Bunun için siz gazeteci arkadaşlara da çok büyük görevler düşüyor. İştişaremiz ve işbirliğimizin artarak devam etmesi arzusundayız" dedi.