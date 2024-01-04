AK Parti Yerel Yönetimler'e Bursa'dan önemli atama
AK Parti'de Yerel Yönetimler Başkanlığı'nı sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz'ın başkan yardımcılığına, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Recep Altepe atandı.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçimler öncesinde Yerel Yönetimler Başkanlığı'nda önemli bir görevlendirme yapıldı.
Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Altepe'nin atamasına ilişkin oluru AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.
Hatırlanacağı gibi Recep Altepe, 2004-2009 yıllarında Osmangazi Belediye Başkanlığı sonrasında 30 Mart 2009 - 23 Ekim 2017 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevini üstlenmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine yerel seçimler öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmişti.
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