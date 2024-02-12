AK Parti Teşkilatı, Turgutlu’da Başkan Ergün’ü ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, Turgutlu'da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesini Cumhur İttifakının gücüyle kazanacaklarını söyledi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, AK Parti 22. Dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamza Coşkun ve partililer tarafından karşılandı. Başkan Ergün’e ziyaret sırasında, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, "Cumhur İttifakının adayları olarak açıklandığınız ilk günden itibaren planlamamızı yaptık, çalışmaya devam ediyoruz Halk tarafından da güzel teveccühler alıyoruz. İnşallah Manisa’nın 17 ilçesinde olduğu gibi Turgutlu’da da Cumhur İttifakını zafere ulaştıracağız" dedi.

BAŞKAN ERGÜN TEŞEKKÜR ETTİ Heyecanlı ve coşkulu karşılama için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla bir dönem daha Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildim. Ne mutlu ki Manisa’da yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını vatandaşlarımız 3. dönemdir gösterdi. Geride kalan hizmet süremizde 17 ilçemizde 1088 mahallemizde en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduk. 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diliyor, Turgutlu'da Yunus Oğan'a, Büyükşehir de şahsıma vereceğiniz destekler için teşekkür ederim" diye konuştu.