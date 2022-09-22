AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, en güçlü odaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin barışın tesisi için en güçlü odak olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odak olduğunu söyledi.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1572948386076135426