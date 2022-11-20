AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Pençe Kılıç' yorumu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı hava harekatı için, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece yarısı Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı başlatması ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, harekatla ilgili sosyal medya hesabından "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz" mesajıyla paylaşımda bulundu.

Sözcü Çelik, "Pençe Kılıç Harekatı ile Türkiye'ye göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler" dedi.

Çelik paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1594188703471394817