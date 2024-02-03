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Ak Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışında İlhan Ocaklı’ya yoğun ilgi

SİYASET 03.02.2024, 10:02
Ak Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışında İlhan Ocaklı’ya yoğun ilgi

31 Mart Yerel seçimleri çalışmalarının sürdürüleceği Ak Parti Seçim İrtibat Merkezinin açılışında soğuk havaya rağmen yoğun katılım sağlandı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Açılışa Cumhur ittifakı Şile ilçe başkanları Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak BBP İlçe Başkanı Birkan Ege’nin yanı sıra  AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Yahya Çelik’in yanı sıra cumhur ittifakını oluşturan vatandaşlar hazır bulundular.
 Cuma namazının ardından Kent Meydanına gelen İlhan  Ocaklı coşkuyla karşılandı.

TALİHSİZ DÖNEMLER YAŞASAK DA HİZMETE DEVAM ETTİK, MİLLETİMİZE YARDIM ELİ OLDUK

Açılış öncesi ilk olarak cumhur ittifakı ilçe başkanları selamlama konuşması gerçekleştirdiler. İlçe Başkanlarının ardından söz alan Başkan Ocaklı  konuşmasına görev süresine birbiri ardına denk gelen önemli olayları hatırlatarak başladı. Pandemi süreciyle başlayan, yangınlarla devam eden ve depremlerle perçinlenen birbirinden zorlu süreçlere rağmen Şile Belediyesi olarak hem ilçeye hizmet ettiklerini hem de mağdurlara yardım eli olduklarını hatırlattı.
Konuşmasında İmamoğlu’na da gönderme yapan Ocaklı “Biz birileri gibi selde, yangında, depremde tatillere gitmedik. İşimizin başında bulunduk” dedi. Hatay’da Şile Belediyesi’nin 8 ay boyunca bölge halkına verdiğini ve her gün 10.000 kişiye sıcak yemek dağıttıklarını ve desteklerini  hatırlatan başkan “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la o bölgede kapı kapı gezdik. Yaraları birlikte sardık!” diyerek Şile halkının da destekleri ile depremzedelere yardım koridoru kurduklarını söyledi.
Yaşanan tüm hastalık ve afet dönemlerinin aslında millete hizmet olarak Allah tarafından kendilerine bir lütuf olduğuna inandığını söyleyen başkan “Bunlar nasip meselesi, bizler Allah’a hamd ettik üstümüze düşeni yaptık” ifadelerini kullandı.

 “BİZ YAPARIZ DEMİYORUZ. YAPTIK HAYIRLI OLSUN DİYORUZ!” Tüm yaşanan zorluklara rağmen Şile’de devlet ile, belediye ile bu güne kadar yaklaşık 10 milyar tl. değerinde yatırım yaptıklarına dikkat çeken İlhan Ocaklı, laf üretmediklerini, algı siyaseti yapmadıklarını, bunun yerine büyük işlere imza attıklarını söyledikten sonra yaptıkları yatırımları tek tek sayarak “Biz yapacağız demiyoruz. Yaptık, hayırlı olsun diyoruz” dedi.
Başkan, bir beş yıl daha görev aldıkları takdirde Şile’de yaptıkları prestij caddelerinin aynısını tüm köylerin meydanlarını,yollarını kent mobilyalarıyla,prestij caddelerimizin aynısını yapacaklarını müjdeledi.

HER MAHALLEYE KREŞ, İLÇEYE BİR HUZUR EVİ YAPILACAK! Büyükşehir belediyesinde de zafer kazanmayı beklediklerini söyleyen Ocaklı, Murat Kurum ile birlikte Şile’nin dört bir yanında destan yazacaklarını, Şile’yi eskisi gibi hizmetlerden nasibini fazlasıyla alan bir ilçe haline getireceklerini iddia etti.
Tüm köylerde eksik kalan köy evlerinin hepsini yapacaklarının sözünü  veren başkan, “Ankara’da yapmış olduğumuz ziyaretlerde sözünü aldık. Şile’ye bir huzur evi kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
İmamoğlu’nun her mahallede kreş vaadini hatırlatan İlhan Ocaklı, “Daha ilçelerde bile tamamlayamadılar” dedi. Murat Kurum’un seçilmesi ile bu kreşlerin yapılacağına dikkat çekti.
Eksiklerinin farkında olduklarını ama fazlasını yeni beş yılda yapacaklarını iddia eden başkan Ocaklı, “Seçimi hafife almayalım. Aynı yol kazasına uğramamak için herkese dokunmalı ve seçimi kazanmalıyız” dedi.

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