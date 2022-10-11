AK Parti Sakarya Erenler'de danıştı

Sakarya'da AK Parti Erenler İlçe Başkanlığı 77.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katılarak yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapılan her projenin geleceğe birer yatırım olduğunu söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Erenler İlçe Başkanlığı 77.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Mahalle Başkanları, geçmiş dönem ilçe başkanları, STK'lar ve AK Partiye gönül vermiş vatandaşlar eşlik etti.

Erenler’de 41 ayda birçok faaliyeti hayata geçirdiklerini anımsatan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın her noktasını ilmek ilmek dokuduklarını söyledi.

Yapılan projelerin hepsinin vatandaşlarımızın geleceği olduğunu belirten Yüce, "Bu neticede Erenler ilçemizde 41 aylık görev süresince 20 km’ye tekabül eden 45 bin ton asfalt çalışması yaptık. En önemli bağlantı noktaları olan SGK Kavşağı ile Topça Kavşağının yapımını tamamlayarak ilçemize olan ulaşımı rahatlattık.Erenler Hacıoğlu Caddesini ilçe belediyemiz ile birlikte altyapıdan üstyapıya kadar sıfırdan yeniledik” diye konuştu.

Yüce, gençleri ve çocukları spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacı ile Erenler’de 8 Futbol Sahası, 7 Basketbol Sahası ve 4 Voleybol Sahası olmak üzere toplamda 19 adet ‘Spor Alanı’ oluşturulduğunu kaydetti.

BELPAŞ ve SERA AŞ marifetiyle yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Yüce, “Yöresel Pazaryeri ile içerisinde kafeteryanın da bulunduğu bir satış ofisinde ilçelerimizden gelen üreticilerimizin satış yapacağı organik ürünler satış noktası ile hemşerilerimizi yöresel ürünlerle buluşturuyoruz. Doğal Ürünleriyle SÜT54, ET 54, Yumurta 54, Fındık 54 ile Sakarya’mızın sağlığını koruyoruz. SERA AŞ ile İstiridye Mantar Yetiştiriciliği ve Endüstriyel Kenevir için büyük bir yatırım yaptık” dedi.