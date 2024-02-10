AK Parti Pazaryeri’nde başarılı başkan Zekiye Tekin’le yola devam dedi

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin Pazaryeri Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Zekiye Tekin olarak açıklandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -31 Mart 2019 yerel seçimlerde 3 bin 909 seçmenin oy kullandığı Pazaryeri ilçesinde kadınların desteği ile bin 596 oy alarak Türkiye’nin ilk Bağımsız kadın belediye Başkanı seçilen Zekiye Tekin AK Parti Belediye Başkanı olarak önümüzde Mahalli İdareler Seçiminde tekrardan Belediye Başkanı olarak açıklandı.

“15 YIL SEKRETERLİK YAPTIĞI BELEDİYE’DE BAŞKAN OLMUŞTU”

1978 doğumlu olan Zekiye Tekin 15 yıl sekreter olarak görev yaptığı Pazaryeri Belediyesinde Belediye hizmetlerinin her birimine vakıf bir şekilde görev yapmış, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Pazaryeri Belediye Başkanı seçilmişti.