AK Parti Pazaryeri ilçesinde sahada

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı Pazaryeri ilçesini ziyaret ederek vatandaşı dinledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile vatandaşların dertlerini dinlemek için ilçe ilçe gezmeye başlayan milletvekili Selim Yağcı Pazaryeri ilçesinde vatandaşların sorunları dinledi.

İlçede esnafları da ziyaret eden Milletvekili Yağcı vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda notlarını alan Milletvekili Yağcı, “Ülkesini ve vatandaşını her zaman önemseyen, bu anlayışla hiç durmadan yoluna kararlılıkla devam eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Pazaryerili hemşehrilerimizin de desteğiyle AK Parti’miz 2023 hedeflerine ulaşacaktır” diye Pazaryeri ilçe halkına misafirperverliği için teşekkür etti.

Milletvekili Selim Yağcı’ya Pazaryeri ilçe ziyareti kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, İl Genel Meclis Üyesi Alattin Emral, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.