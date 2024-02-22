AK Parti Pazaryeri A takımı parti üyelerine tanıtıldı

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’yi temsil edecek Belediye Meclis Üyelerini ve İl Genel Meclis Üyelerini parti üyelerine tanıttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçe Teşkilatında yoğun bir katılımın gerçekleştiği üye tanıtım toplantısında konuşma yapan ilçe başkanı Yaşar Karabey, “AK Partimiz kurulduğu günden bu yana liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üye sayımızı günden güne arttırarak bu günlere gelmiş, katıldığı tüm seçimlerde ezici çoğunluk larla başarıya ulaşarak ipi göğüslemiştir. Tüm seçimlerde ilçe Teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızın büyük emekleri her zaman taktire Şahan olmuştur. Samimiyet, doğallık, güzellik ile söz verdiğimiz gerçekleştirdiğimiz tüm eserlerle 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye Yüzyılında Gerçek Belediyecilik adına Pazaryerimizde AK Parti ile yola devam diyeceğiz inşallah. Bu yolda gece gündüz durmadan adaylarımız, teşkilatımız ile gönülden çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Bilecik’in ilk ve tek kadın belediye başkanı olarak 2019 – 2024 yerel yönetim döneminde hizmet etmiş bulunmaktayım diye konuşmasına başlayan AK Parti Pazaryeri Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zekiye Tekin, “AK Parti ailesinin yüzünü kara çıkarmadan davamızın en büyük lideri reisimiz, davamızın vazgeçilmez neferi ve yolundan gitmekten onur ve gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilkeleri ve talimatları doğrultusunda Pazaryeri Belediyesinde bir AK Belediyecilik yapmaya gayret ettik. Yeniden bir yola çıktık. Bize bu görevi laik gören Genel Merkezimizdeki bütün büyüklerimize Milletvekilimiz Halil Eldemir’e İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a İl Koordinatörümüz Nurkan Kahraman’a ve il teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza, Kadın kolları, Gençlik Kollarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün sloganımız “Sevdamız Pazaryeri” diyerek yine yeniden Zekiye Tekini yine yeniden AK Parti, yine yeniden Pazaryeri diyerek yola çıkıyoruz. Allah bu çıktığımız yolda bizleri mahcup etmesin. Bu gün görüyoruz ki herkes birlik ve beraberlik içinde yeni bir beyaz sayfa açtık yolumuza başladık. İnşallah 31 Mart Seçimlerinde de akşam birbirimizle kol kanat gererek kol kola bu girerek şu meydanda inşallah seçim yürüyüşünü yapacağız. İnşallah sevincimizi mutluluğumuzu birlikte paylaşacağız” diye konuştu.

Programda AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Adayları Mahir Küçük, Fehmi Piliç, Pazaryeri Belediye Meclis Üyeleri Büşra Kanat, Özcan Özkar, Selami Özdil, Bülent Yurttapan, Ümit Bar, Kadri Kut, Murat Kurt, Ferhan Aybatı, kontenjan aday ise Ünal Çora olarak açıklandı.