AK Parti'nin Ankara ilçe adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın 25 ilçesindeki belediye başkan adaylarını törenle kamuoyuna açıklandı. Erdoğan, "Turgut Altınok büyük projeleriyle milletimizin karşısında olacak, Ankara altın çağına girecek" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel siyasetin yanı sıra ana gündem ve muhalefetin tutumlarına da göndermelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner projelere önem veren başka siyasi yapıların olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ülkeye hizmet etmek namına varlık gösteremediğini, şehirleri ihmal ettiğini söyledi. "Seçim öncesi ne dedilerse iş başına gelince tam tersini yaptılar" diyerek muhalefete yüklenen Erdoğan, çözüm hariç her şeyi yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük üç büyükşehirinde temel atmama törenleriyle övünen, esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ettiklerini belirterek, milletin bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracağını kaydetti.

Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a ayrı parantez açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Salondaki katılımcılardan da söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir ses verelim ki 81 vilayetimizden duyulsun" diyerek, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya, kadın, genç, erkek var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ANKARA İLÇE ADAYLARI NETLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'nın Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut ilçelerinde MHP adayları ile seçime girecek Cumhur İttifakı'nın diğer 20 ilçedeki AK Parti adaylarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok ve parti kurmaylarıyla birlikte tek tek sahneye çağırarak tanıttı.

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

AYAŞ: Mehmet Kirazdibi

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyüp Tekiner

ETİMESGUT: Enver Demirel

Evren: Hüsamettin Ünsal

GÖLBAŞI: Ramazan Şimşek

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

KALECİK: Erdal Dal

Kahraman Kazan: Serhat Oğuz

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

POLATLI: Levent Çağlancı

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Bu arada AK Parti 30 Ocak'ta ise seçim beyannamesini Ankara'da açıklanması bekleniyor.