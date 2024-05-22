AK Parti MKYK toplantısı 3 saat sürdü

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.30'da başladı ve 3 saat sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamalarda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusu yaptığını anımsatırken İspanya, Norveç ve İrlanda'nın, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını ifade etmelerini de memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.