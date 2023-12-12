AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.ANKARA (İGFA) - AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Alınan bilgiye göre gündem maddelerinde ilk sırayı 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar olduğu, belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını gerçekleştiren Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının değerlendirileceği öğrenildi.

Bu arada toplantıda görüşülecek bir diğer konunun da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldıraların konuşulması bekleniyor.

AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu da MKYK'nın gündemine gelecek maddeler arasında.